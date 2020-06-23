شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن... مقتل قائد في الجيش خلال تقدم "أنصار الله" غرب مأرب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قُتل قائد رفيع في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، خلال معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن "أنصار الله" شنت بإسناد صاروخي ومدفعي، هجوماً واسعاً على الجيش اليمني في موقع الكسارة الاستراتيجي في جبهة صرواح غرب مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأضاف أن عناصر الجماعة حققت تقدماً خلال الهجوم، الذي أسفر عن مقتل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش، العميد الركن ناجي بن علي حنشل، و3 من مرافقيه وإصابة 7 آخرين، والعديد من المهاجمين الحوثيين.
وحسب المصدر، فإن سيطرة "أنصار الله" على الموقع الاستراتيجي شمال جبل هيلان المطل على مدينة مأرب، والذي يبعد بضعة كيلو مترات عن طريق مارب - صنعاء، تمكّن الجماعة من قطع إمدادات الجيش من مدينة مأرب إلى مديريتي الجدعان ومجزر وأنحاء في مديرية نهم شرق صنعاء.
في سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة العربية السعودية.
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