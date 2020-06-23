شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحبت الإمارات الاثنين، باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لطلب وقف النار الشامل، ووقف التصعيد والعودة لاتفاق الرياض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

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وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على "تويتر": "الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق". وأضاف: "كل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل.. تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا". وأعلن سفير السعودية باليمن محمد آل جابر عن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات لتطبيق اتفاق سلام. ويأتي الإعلان السعودي بعد أسابيع من اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، وجزيرة سقطرى التي تمكن الجنوبيون من فرض سيطرتهم عليها.

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