شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر تعميماً بخصوص إجراءات الصلاة وحظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم تعميماً بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات، وتعديل توقيت الحظر من الـ 8 مساءً حتى الـ 4 صباحاً، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 24 يونيو 2020م، مع الإبقاء على إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل عام بحسب التعاميم السابقة حتى إشعار آخر.



وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصية المجلس الاستشاري الطبي بالمحافظة، وعلى التقارير الطبية التي تفيد بالاستقرار النسبي للوضع الوبائي، ومراعاةً لظروف وحاجة أبناء المحافظة، واستجابة للرسالة الموجهة للسيد المحافظ من قبل المعنيين في مكتب الأوقاف والارشاد ومناشدات أصحاب الفضيلة العلماء.

فيما يلي نصّ التعيميم :

"الأخوان / قائدا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية

المحترمان

الأخ / وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء -

المحترم

الأخوان / مديرا الأمن والشرطة بالساحل والوادي-

المحترمان

الأخوان / مديرا مكتبي الصحة بالساحل والوادي - المحترمان

الأخوان / مديرا مكتبي الأوقاف والإرشاد بالساحل والوادي - المحترمان

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الإخوة / مديرو مديريات محافظة حضرموت.-

المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : تعديل في توقيت حظر التجوال وفتح المساجد بالمحافظة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه .. وبناءً على توصية المجلس الاستشاري الطبي وعلى التقارير الطبية التي تفيد بالاستقرار النسبي للوضع الوبائي، ومراعاةً لظروف وحاجة أبناء المحافظة، وكذا الرسالة الموجهة إلينا من قبل الأوقاف ومناشدات العلماء، عليكم تنفيذ الإجراءات التالية كلاً في مجال اختصاصه :

1-الاستمرار في إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل عام بحسب التعاميم السابقة حتى إشعارٍ آخر.

2- يعدّل توقيت قرار حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت بحيث يكون من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 24/6/2020م.

3-فتح المساجد لأداء جميع الصلوات وعلى مكتبي الأوقاف والإرشاد بالساحل والوادي إصدار الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة ومتابعة تنفيذها .

4- نهيب بجميع المواطنين عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تهدف في المقام الأول إلى حمايتهم والحفاظ على سلامتهم .//.

اللواء الركن/

فـرج سالميـن البحسني

محافـظ محافظة حضـرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية".