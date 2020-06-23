شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مصرع قائد عسكري حوثي برتبة لواء...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي بارز برتبة لواء مصرعه، الاثنين، في مواجهات مع الجيش الوطني والقبائل بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصادر ميدانية فقد لقي القيادي العسكري التابع للحوثياللواء “عبدالله حسن الموشكي”، رئيس أركان ما يسمى باللواء (122) مشاة لديها، مصرعه في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقتل الموشكي وعشرات من العناصر الحوثية في مواجهات متفرقة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، ضد الحوثي ، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية فادحة ،وأسر ما لا يقل عن 20 مسلحاً.

وأشارت المصادر إلى انه عُثر على أسلحة إيرانية الصنع كانت بحوزة العناصر التي وقعت في الأسر.