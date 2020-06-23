شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء .. الدفاع المدني توضح حول حريق مستودع مشتقات نفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة صنعاء، انها أخمدت مساء الاثنين ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٢٠، حريق هائل نشب في مستودع تاجر يحتوي على مخزون من المشتقات النفطية في حارة معاذ بن جبل بحي السنينة.

و أشارت إلى ان الحريق تسبب في تضرر ثمانية منازل مجاورة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

و أوضح مدير عام الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد محمد بهيش، أن أربع عربات أطفاء و اثنين وايتات مياه من الدفاع المدني بالأمانة و المصلحة تمكنت من إخماد الحريق.

و لفت بهيش إلى أن الحربق نشب في مستودع بداخله خزان ارضي و سيارة من نوع دينا على متنها مشتقات نفطية، و أمتد إلى المنازل المجاورة.

و أشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق لإخماده و منع انتشاره في المنازل و السيارات القريبة.

ولفت إلى أن سبب الحريق اشتعال النار في كميات كبيرة من المشتقات النفطية بالمستودع.

و أعتبر ان عملية النخزين تعد احتكار و مخالفة للقانون. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بمنطقة السنينة تجري التحقيقات مع صاحب المستودع للكشف عن ملابسات الحادث و اتخاذ الإجراءات على خلفية تخزين الوقود بصورة مخالفة للقانون وسط أحياء مكتظة بالسكان.

و كانت فرق الدفاع المدني أخمدت الأسبوع الماضي حريق نشب في سيارة صالون في تقاطع شارع الدفاع بالعاصمة صنعاء، كانت تحمل مشتقات نفطية لغرض بيعها في السوق السوداء، و تسبب الحريق في إصابة أحد الأشخاص و احتراق السيارة بالكامل إلى جانب احتراق دراجة نارية كانت بجوارها.

المصدر: سبأنت