شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء .. الدفاع المدني توضح حول حريق مستودع مشتقات نفطية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة صنعاء، انها أخمدت مساء الاثنين ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٢٠، حريق هائل نشب في مستودع تاجر يحتوي على مخزون من المشتقات النفطية في حارة معاذ بن جبل بحي السنينة.
و أشارت إلى ان الحريق تسبب في تضرر ثمانية منازل مجاورة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
و أوضح مدير عام الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد محمد بهيش، أن أربع عربات أطفاء و اثنين وايتات مياه من الدفاع المدني بالأمانة و المصلحة تمكنت من إخماد الحريق.
و لفت بهيش إلى أن الحربق نشب في مستودع بداخله خزان ارضي و سيارة من نوع دينا على متنها مشتقات نفطية، و أمتد إلى المنازل المجاورة.
و أشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق لإخماده و منع انتشاره في المنازل و السيارات القريبة.
ولفت إلى أن سبب الحريق اشتعال النار في كميات كبيرة من المشتقات النفطية بالمستودع.
و أعتبر ان عملية النخزين تعد احتكار و مخالفة للقانون. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بمنطقة السنينة تجري التحقيقات مع صاحب المستودع للكشف عن ملابسات الحادث و اتخاذ الإجراءات على خلفية تخزين الوقود بصورة مخالفة للقانون وسط أحياء مكتظة بالسكان.
و كانت فرق الدفاع المدني أخمدت الأسبوع الماضي حريق نشب في سيارة صالون في تقاطع شارع الدفاع بالعاصمة صنعاء، كانت تحمل مشتقات نفطية لغرض بيعها في السوق السوداء، و تسبب الحريق في إصابة أحد الأشخاص و احتراق السيارة بالكامل إلى جانب احتراق دراجة نارية كانت بجوارها.
المصدر: سبأنت
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء .. الدفاع المدني توضح حول حريق مستودع مشتقات نفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.