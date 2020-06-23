شكرا لقرائتكم خبر عن إمدادات ومعدات ضخمة وثقيلة تعزز بها الحوثي لإشعال جبهات اخرى تابعة للحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت الحوثي، مقاتلين وتعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة في جبهات الساحل الغربي ومديريات جنوب محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، في سياق واحد مع التصعيد العسكري المتزايد.

تواصلت عمليات القصف والاستهداف اليومي من قبل الحوثية، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه المناطق السكنية والأحياء والقرى والمزارع ومواقع القوات المشتركة في مديريات الدريهمي وبيت الفقيه وحيس والتحيتاـ المركز والجبلية والفازة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ورصدت مصادر ميدانية ومحلية تحركات وتعزيزات متزايدة للحوثي إلى خطوط المواجهة، في وقت تضاعف وتيرة التصعيد بالتركيز أكثر على مديريتي التحيتا وحيس، بالإضافة إلى الدريهمي، وتتعامل القوات المشتركة بصورة حازمة مع مصادر القصف والنيران وتقوم بإخمادها، وتتصدى لمحاولات زحف وتسلل وهجمات.

الحوثية زادت من الخروقات والاعتداءات المتكررة داخل مدينة الحديدة واستهداف المناطق المحررة وتمركزات القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة مع تنفيذ محاولات هجومية وتسللات تخمدها القوات المشتركة المرابطة في قطاعات مدينة الصالح وكيلو16 وإخوان ثابت وشارع صنعاء وسيتي ماكس.

إلى هذا دفعت مجاميع من المقاتلين بمن فيهم العشرات من المجندين مؤخراً من مديريات الحديدة الشمالية والشمالية الشرقية، وآخرين من خارج المحافظة إلى الجبهات الساخنة والأكثر اشتعالاً في جنوب المحافظة على الساحل الغربي.

ووفقاً لمصادر ميدانية وراصدين، تواصلت عمليات تحشيد وتعزيزات حوثية إلى كل من:

الحائط الأعلى - المعاريف في مديرية الدريهمي. وتنبه المصادر إلى أن تعزيز الحوثي وجودها في المعاريف يهدد الطريق الساحلي.

تعزز الحوثية تواجدها في الجاح الأعلى غرب بيت الفقيه.

وتدفقت تعزيزات حوثية نحو القراشية شمال التحيتا.

كما تضاعفت تعزيزات الحوثيين في الجبلية والفازة جنوب وغرب التحيتا.

وعزز الحوثي التواجد في محل الربيع شمال غرب حيس.

دفع الحوثيون بتعزيزات نحو حاضية على حدود وتماس مع النجيبة والجمعة شمال شرقي المخا غربي تعز وجنوبي حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي.

وشملت التعزيزات، بحسب المصادر نفسها، أسلحة نوعية من بينها مدافع هاوزر وصواريخ حرارية وكاتيوشا.

في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي، رصد قدوم عناصر حوثية من محافظة إب وتمركزت في بعض المزارع والاودية شرق وشمال مدينة حيس.

كما تم رصد قدوم عناصر حوثية باتجاه زبيد جنوب شرق الحديدة وتمركزت في مزارع السويق والمغرس جنوب التحيتا وفي بعض المزارع شرق الجبلية.

وأكد المهجمي أيضاً رصد قدوم عناصر حوثية أخرى إلى منطقة بيت الفقيه شرق الدريهمي مزودة بالذخائر والألغام.