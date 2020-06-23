شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاعلام تستنكر إختطاف المجلس الانتقالي للصحفي عبدالله بدأهن(بيان) والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ستنكرت وزارة الإعلام ما يتعرض له الصحفي عبدالله بداهن من اختطاف من قبل المجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، ان الاختطاف يأتي استمراراً لمسلسل الجرائم التي استهدفت الصحفيين والناشطين بعدن، وضمن حملة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء سقطرى على أيدي المتمردين على النظام والقانون.

وحملت الوزارة المجلس الانتقالي وقياداته المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي عبدالله بداهن.. مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال القمع والتعسف ضد الصحفيين والإعلاميين، وسياسة العداء والتحريض ضدهم.

ودعت الوزارة كافة المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين وجميع المنظمات الحقوقية لإدانة هذا الفعل السافر، وكافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات المتمردة في اليمن ضد العاملين في مجال الصحافة والإعلام وأصحاب الرأي.



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