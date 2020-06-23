شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏الفنانة "مريام فارس" تحتفل لكن بطريقتها الخاصة..شاهد خصوصيتها وكيف أظهرت صدرها...(صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ مجموعة صور على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مع ابنها الوحيد جايدن وهما يحتفلان بعيد الأب ويعايدان زوجها داني الذي ظهر في صورتين وكانت قد ابرزت جزءاً من صدرها دون ان تنتبه.

وكالعادة لم يظهر داني بصورة واضحة اذ يفضل هو ان يبقى بعيدا عن الاضواء حسب ما صرحت به ميريام حتى ان وجهه ظل بعيدا عن عدسة الكاميرا الا ان اجواء الاحتفال كانت واضحة وعلقت ميريام على الصور كاتبة : كان يوم ولا أروع.. الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة

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