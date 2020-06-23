شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏الكويتية "شمس" فيديو قديم لها يحدث ضجة في مواقع التواصل شاهد كيف ظهرت فيه...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏يعود إلى الواجهة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للمغنية الكويتية شمس في بداياتها الفنية، ظهرت فيه بشكل مختلف تماما عن شكلها الحالي، حيث بدت بوزن زائد .

الفيديو اثار الجدل حول حقيقة اسم عائلة وجنسية شمس التي كثيرا ما توضع حولها علامات استفهام، اذ انها ذكرت في الفيديو اسم عائلتها وهي ​البهبهاني​ في حين ان شمس تُصرّح دائما في لقاءاتها انها من جذور سعودية من قبيلة مطير، بينما عائلة بهبهاني هي عائلة كويتية معروفة من اصول ايرانية .

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يذكر ان شمس، اثارت منذ فترة الجدل بسبب نشرها لمقطع فيديو وهي ترتدي النقاب وتتساءل كيف تستطيع ان تأكل وهي منقّبة، الامر الذي عرّضها لهجوم ولإتهامها بأنها تسخر من النقاب.