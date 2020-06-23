إب: مقتل شابين برصاص مشرف حوثي نهب أرضيتهما في السحول

قُتل شابان برصاص مشرف حوثي في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مشرف حوثي يُدعى "بدر عقلان" أقدم على قتل الشابين " زياد أحمد يحيى عزيز الدميني" وخاله "حمير محمد نعمان الدميني" في منطقة السحول شمال إب، بعد خلافهما معه على قطعة أرض يتهم المجني عليهما "عقلان" بالسطو عليها بالقوة.



وأشارت المصادر إلى أن المشرف الحوثي "بدر عقلان" قام بالسطو على أرضية المجني عليهما بالقوة، مستفيداً من الوثائق الثبوتية التي أودعها أصحاب الأرض عند والده قبل سنوات.



واستغل القيادي الحوثي الوضع الراهن مستقوياً بالمليشيات الحوثية التي أصبح مشرف لديها، في نهب الأرض والاستيلاء عليها، وفق المصادر.



وتشهد محافظة إب، عمليات سطو منظمة للأراضي العامة والخاصة من قبل قيادات حوثية من خارج وداخل المحافظة ودعم من قيادات عليا في الجماعة.



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