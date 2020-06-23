شكرا لبحثكم عن خبر حملة امنية تزيل عوائق في عدن عمرها عشرين سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوة أمنية يقودها أمجد الصبيحي ، نائب قائد شرطة كريتر ازاحة العوائق من الاسواق وامام المتاجر والكافتيريات لليوم الثاني على التوالي.

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وقال مواطنون ان الحملة ازاحت عوائق أدت الى خنق حركة سير المشاة عمرها أكثر من 20 عاما، مما افقدهم السير في الارصفة التي لم تعد الا بسطات للباعة والمحلات التجارية ، فيما قال ان البلديات لم تعد تقوى على ازاحة تلك العوائق منذ سنوات طويلة.

وبدت مظاهر كريتر على اثر يومين من الحملة أكثر اشراقة في المناطق التي شهدت ازالة الاعاقات وشملت جولة الفل والاسواق الكدر والزعفران والبز ومحيط سوق القات ومحلات سوق الميدان