مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن التحالف شن 16 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية مجزر. Advertisements وأسفرت الغارات، بحسب المصادر، عن مقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي المليشيا. وسيطرت مليشيا الحوثي على المديرية قبل اشهر بعد مواجهات مع الجيش

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