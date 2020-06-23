شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نجاة اللواء "بحيبح" من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرد المكتب الإعلامي لقائد محور بيحان- قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح، تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال في المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، اثناء ذهابه لتلقي العلاج.



وتحدث عبدالوهاب بحيبح، مساعد قائد محور بيحان لشؤون العلاقات العامة والإعلام، في بيان له وصل "الخبر بوست" نسخة إلكترونية منه، تحدث عن معاناة اللواء مفرح بحيبح من حمى ووعكة صحية، جعلته يتجه إلى محافظة حضرموت لتلقي العلاج وإجراء فحوصات له بما فيها فحص بي سي آر الخاص بفيروس كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد أن ما تعرض له من مضايقات عدة وصلت لاستهدافه كانت بمعرفة عمليات محافظة حضرموت وقيادات عليا في قيادة العمليات المشتركة، حيث ابلغهم بقدومه وتحركه إلى محافظة حضرموت لتلقي العلاج.



وافاد بحيبح أنه وعند وصوله الى نقطة الريان التابعة للنخبة الحضرمية، تم تأخيره لمدة طويلة وهو قادم من سفر شاق مايقارب 10ساعات من السفر، بحجة عدم وصول البلاغ رغم إن البلاغات رفعت قبل إنطلاقه من مأرب. وليطلب من مرافقيه تسليم سلاحهم وهو ما تم.



وأشار البيان إلى تعامل مستشفى الحميات مع اللواء بحيبح ورفضهم بقاء مرافق معه وعدم إعطاء نتائج الفحوصات وهو ما اضطره للذهاب إلى أحد فنادق المكلا وعزمه العودة اليوم التالي إلى محافظة مأرب.



وأكد البيان محاصرة الفندق من قبل مسلحين بينهم ضابط رفيع ينتمي إلى المنطقة العسكرية الثانية، وكانوا يبحثون عن اللواء بحيبح بغية استهدافه، غير أنه تمكن من مغادرة المكان بطريقة سرية لم ينتبه لها المسلحون.



وأوضح البيان أنه وبالتزامن مع القوة التي حول الفندق كانت هناك دوريات من النخبة الحضرمية تجوب المدينة بحثا عن القائد.



وقال البيان ان كل تلك الأحداث التي تعرض لها اللواء بحيبح، كانت ترفع لعمليات محافظة حضرموت والقوات المشتركة والتحالف والداخلية وكل قطاعات الدولة، لكن بدون اي رد حول ما يجري.