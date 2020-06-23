شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تحدد موقفها من دعوة التحالف بوقف اطلاق النار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية- المعترف بها دوليا- ترحيبها بدعوة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف كافة اعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وثمن الناطق الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي، بموقف التحالف الرافض لأي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار ، واستمرار جهوده في توحيد صف الشعب اليمني، ورأب الصدع ، ودعم مسيرته لاستعادة دولته، وأمنه، واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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