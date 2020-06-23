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الحكومة الشرعية تحدد موقفها من دعوة التحالف بوقف اطلاق النار

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية- المعترف بها دوليا- ترحيبها بدعوة التحالف  بقيادة المملكة العربية لوقف كافة اعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وثمن الناطق الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي، بموقف التحالف الرافض لأي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار ، واستمرار جهوده في توحيد صف الشعب اليمني، ورأب الصدع ، ودعم مسيرته لاستعادة دولته، وأمنه، واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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