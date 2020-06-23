شكرا لبحثكم عن خبر برلماني يمني : كتلة الامارات هي الكتلة الاكبر في برلمان سلطان البركاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف العضو البارز في مجلس النواب اليمني " اسماعيل الأبارة " في تصريحات غير مسبوقة ادلى بها للفضائية اليمنية الرسمية أن كان هناك توجه لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب، لإصدار بيان وتبني موقف قوي تجاه ما حدث ويحدث في آرخبيل سقطرى من اسقاط لمؤسسات الدولة.

وكشف في مداخله هاتفية لقناة اليمن الفضائية التي تبث من الرياض، أن جهود أعضاء المجلس اصطدمت بموقف مناهض من قبل من سماها «كتلة الإمارات» في البرلمان.

وقال: للأسف الشديد اكتشفنا في مجلس النواب أن «كتلة الإمارات» هي أكبر كتلة في المجلس وهذه أول مرة أقول هذا الكلام وما كنت أريد أن أقوله لكن هذا هو الحاصل في المجلس (في اشارة للبرلمانيين الذين باعوا مواقفهم للامارات وغالبيتهم يوالون احمد علي المتواجد هناك).

ويتهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الذي تربطه علاقات وثيقة مع محمد بن زايد بأنه من يقف وراء عمليات بيع الولاءات للإمارات العربية المتحدة , وتكشف المؤشرات أن كتلة المؤتمر الشعبي العام تمثل الثقل الكبير الذي يقف حاليا مع مصالح الامارات, وضد مصالح الجمهورية اليمنية .

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يشار الى ان حزب المؤتمر الشعبي العام في سقطرى بارك وأعلن تأييده للانقلاب الذي نفذه الانتقالي في سقطرى كما احتف وسائل اعلام محسوبه على حزب المؤتمر بما حدث.