شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تعلن شروطها لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت الحكومة بدعوة الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف كافة اعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

ورحب الناطق الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي بتأكيد التحالف العربي رفضه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار ، واستمرار جهوده في توحيد صف الشعب اليمني، ورأب الصدع ، ودعم مسيرته لاستعادة دولته، وأمنه، واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه.

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وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بما ورد في بيان الاشقاء في التحالف من ضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى الشامخة، وكافة المناطق التي شهدت تصعيدا من قبل المجلس الإنتقالي ووقف اعمال التصعيد والالتزام التام بوقف اطلاق النار.

وعبر بادي عن تثمين الحكومة للجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض.