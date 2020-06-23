شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصر حول قرار المملكة بشأن الحج لهذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بأن قرار المملكة المتعلق بحج هذا العام وإقامته بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يتسق مع مقصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج. وقال معاليه في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط :” إن قرار المملكة بإقامة الحج هذا العام جاء متسقًا مع الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية في ظل تفشي جائحة “كورونا” وانتشاره عالميًا وتزايد أعداد المصابين به، مشيرًا إلى أن القرار تجنب تعطيل النُسك كلية، سائلاً الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن مصر وعن المملكة وعن سائر بلاد العالمين.

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