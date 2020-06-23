شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت منظمة الصحة العالمية توضيحًا هامًا بشأن ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة.

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة، أوضح فيها أنه “ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة”.

وأضاف: “يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات”.

ويبقى من المهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة عند ممارسة الرياضة، حيث تذكر الصحة العالمية بضرورة الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد.