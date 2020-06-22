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احتراق عشرات المنازل بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - فادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء اليوم الاثنين، باحتراق عشرات المنازل نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بالقرب من مخازن مليئة بالمشتقات النفطية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أكثر من عشرة منازل تضررت جراء حريق لمخزن مشتقات نفطية في حي السنينة.

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ولفتت المصادر الى أن الحريق لا يزال مستمر حتى لحظة كتابة الخبر في ظل عجز تام من قبل المواطنين لإطفائه.

وبينت المصادر أن اسطوانة غاز انفجرت بالقرب من مخزن مليء ببراميل النفط بالقرب من حوش تاجر المشتقات المدعو الحاكم بحي السنينة.

وتشهد العاصمة صنعاء، للاسبوع الثالث أزمة مشتقات نفطية خانقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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