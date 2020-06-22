شكرا لبحثكم عن خبر احتراق عشرات المنازل بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء اليوم الاثنين، باحتراق عشرات المنازل نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بالقرب من مخازن مليئة بالمشتقات النفطية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أكثر من عشرة منازل تضررت جراء حريق لمخزن مشتقات نفطية في حي السنينة.

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ولفتت المصادر الى أن الحريق لا يزال مستمر حتى لحظة كتابة الخبر في ظل عجز تام من قبل المواطنين لإطفائه.

وبينت المصادر أن اسطوانة غاز انفجرت بالقرب من مخزن مليء ببراميل النفط بالقرب من حوش تاجر المشتقات المدعو الحاكم بحي السنينة.

وتشهد العاصمة صنعاء، للاسبوع الثالث أزمة مشتقات نفطية خانقة.