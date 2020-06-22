شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: أول خرق لإتفاق وقف إطلاق النار في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت المعارك قبل قليل بين قوات الجيش التابع لحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين. وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" أن قصف متبادل بين قوات الجيش وقوات الانتقالي بدأ قبل قليل وذلك في أعقاب تجدد المعارك بين الطرفين شرقي مدينة زنجبار. Advertisements وأضافت أن الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لايزال مستمرا حتى الآن. ويعد تجدد المعارك في أبين أو خرق لإتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي أعلنه التحالف العربي قبل ساعات من الآن.

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