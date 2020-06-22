ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 وهي كالتالي : مقتل 23 عنصراً حوثياً بنيران القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/486928/ تعز تتسلم كمية إسعافية من المحاليل الخاصة بالكشف عن COVID 19 لعدد 750 عينة https://www.elyamnelaraby.com/486944/ قصف حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486945/ نزار هيثم: المجلس الانتقالي يرحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار فى أبين https://www.elyamnelaraby.com/486946/ اجتماع بتعز للجنة المحلية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486947/ التحالف العربي : سيتم نشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/486948/ قوافل إماراتية إغاثية إلى منطقة "دكسم" في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/486951/ آل جابر : الحكومة والإنتقالي إستجابا لوقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/486953/ الحكومة ترحب بدعوة التحالف وقف كافة أعمال التصعيد بالمحافظات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/486960 الحكومة تنفي مزاعم إستغلال أرامكو لنفط المثلث الأسود https://www.elyamnelaraby.com/486961/ الإمارات ترحب بوقف النار والعودة لاتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/486962/

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