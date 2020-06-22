قيادي في حزب الإصلاح يفضح فساد هادي ويكشف عن حجم رواتب حكومته وقياداته العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

سربت قيادات إصلاحية مواليه لحكومة المرتزقة معلومات عن عمليات فساد ونهب كبير لأموال الدولة من قبل الفار هادي ونائبه علي محسن الاحمر وعدد من القيادات العسكرية المعروفة بولائها للسعودية.

واوضح الشيخ عبدالله العكيمي وهو احد القيادات الإصلاحية التي خسرت مصالحها بعد سقوط محافظة الجوف بأيدي ابطال الجيش واللجان الشعبية أن حصة عبدربه منصور هادي من ايرادات صافر بمأرب تبلغ (395) الف دولار سنوياً فيما يتم التقاسم بينه وبين نائبه علي محسن الأحم لعائدات منفذ الوديعة.

وقال العكيمي في تغريده له أن رواتب الوزراء والوكلاء المحسوبون على حكومة هادي تبلغ شهرياً (20) الف دولار.

وبين أن وزير الدفاع في حكومة المرتزقة “المقدشي” بالاضافة الى صغير بن عزيز ورؤساء الأركان يتقاضون شهرياً راتب(50) الف سعودي.

ويأتي هذا التبديد للمال العالم في ظل انقطاع رواتب المواظفين والقوات العسكرية والأمنية بمن فيهم الموظفون والعسكريون في المحافظات المحتلة.