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عدن - ياسمين التهامي - التقط لها صورة في حفل زفافها .. فإكتشفت بإصابتها بمرض قاتل .. شاهد كيف ظهرت العلامة !

قد تبدو الصورة التي التقطت خلال حفل زفافها عادية للبعض، لكن الأمر ليس كذلك، فقد اتجهت العروس إلى الطبيب، واكتشفت إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت العروس مادلين كيرك سميث، المقيمة في نيوزيلندا، صور لها من الحفل، تبين انتفاخًا في منطقة الصدر، قبل أن تقرر الذهاب إلى الطبيب في اليوم التالي، الذي قام بتشخيصها بورم خبيث.

وقالت إنه تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ منذ 3 سنوات، بعدما لاحظت تغيّرات في صدرها لأول مرة، لكن التشخيص كان خاطئًا آنذاك.

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جديد اب برس

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ورأت أن تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح بسبب إحصائيات الأورام في ثدي الشابات، والتي تعتبر معظمها حميدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الطبيب بإجراء خزعة الأنسجة بشكل صحيح.

وقدمت كيرك سميث شكوى لتغيير المعايير المهنية للأطباء. وحاليًا، هي “في طريقها للشفاء التام”.

وقالت إنها حصلت على آخر جرعة للعلاج الكيميائي يوم الجمعة، وستجري عملية استئصال ثدي في يوليو. وأضافت: “ليس لدي أي فكرة عن مقدار ما كان يمكن تجنبه (في حال تم التشخيص مبكراً)”.





وأشارت إلى أنها في نهاية العلاج الكيميائي الناجح للغاية، متابعة: أنا الآن في طريقي إلى الشفاء التام وأشعر بشعور رائع. لقد كنت محظوظة بشكل لا يصدق لأنني حظيت بأفضل رعاية يمكن أن احصل عليها في معهد هانتسمان للسرطان”.

كما تحدثت عن الدعم الهائل الذي حظيت به في العمل، من الاصدقاء والعائلة.