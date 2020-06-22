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عدن - ياسمين التهامي - أنهيار سريع غير مسبوق للدولار في صنعاء وعدن مقابل الريال (اسعار الصرف)!

سجلت اسعار الصرف مزيد من الانهيار في صنعاء وفي عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي ويأتي انهيار الريال للعديد من العوامل ابرزها ضعف التدفقات النقدية من الخارج وحاجة التجارات الكبيرة للعملة الصعبة ففي صنعاء كان الانهيار اقل نتيجة منع تداول العملة الجديدة بينما في الجنوب أكبر نتيجة العملة المطبوعة وتواجدها بكثافة

وقد سجلت اليوم كتالي شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اسعار الصرف في محافظة صنعاء دولار أمريكي 622 626 درهم إماراتي 164.5 165.2 ريال سعودي 163.5 164 اما العاصمة عدن اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن دولار أمريكي 740 747 درهم إماراتي 196 197 ريال سعودي 195 196

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