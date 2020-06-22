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أنهيار سريع غير مسبوق للدولار في صنعاء وعدن مقابل الريال (اسعار الصرف)!

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عدن - ياسمين التهامي - أنهيار سريع غير مسبوق للدولار في صنعاء وعدن مقابل الريال (اسعار الصرف)!

سجلت اسعار الصرف مزيد من الانهيار في صنعاء وفي عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي ويأتي انهيار الريال للعديد من العوامل ابرزها ضعف التدفقات النقدية من الخارج وحاجة التجارات الكبيرة للعملة الصعبة ففي صنعاء كان الانهيار اقل نتيجة منع تداول العملة الجديدة بينما في الجنوب أكبر نتيجة العملة المطبوعة وتواجدها بكثافة 
وقد سجلت اليوم كتالي 

 

 

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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اسعار الصرف في محافظة صنعاء

دولار أمريكي    622    626

درهم إماراتي    164.5    165.2

ريال سعودي    163.5    164

اما العاصمة عدن 

 

اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن

دولار أمريكي 740 747

درهم إماراتي 196 197

ريال سعودي 195 196

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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