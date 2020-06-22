شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي جديد بشأن إقامة الحج هذا العام ..شاهد ماورد فيه؟؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان سعودي جديد بشأن إقامة الحج هذا العام ..شاهد ماورد فيه؟؟

أقرت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة “جدًا” للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة.

وأعلنت وزارة الحج، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واسإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لحاج الداخل من الجنسيات المتواجدة داخل السعودية.

وقالت الوزارة، أنه تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن هذا القرار يهدف الى ضمان إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مسببات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

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