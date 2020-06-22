شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت بهذه الأعراض الثلاثية أثناء النوم فسارع لزيارة الطبيب فوراً لأنك قد تصاب بأمراض القلب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا شعرت بهذه الأعراض الثلاثية أثناء النوم فسارع لزيارة الطبيب فوراً لأنك قد تصاب بأمراض القلب !

كشف طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: "صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه"،، فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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