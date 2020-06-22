شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة الفنانة هيفاء وهبي تستحم عارية كما خلقها الله ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت المغنية وعارضة الأزياء رولا يموت إلى الإثارة والإغراء بعد أشهر على وفاة والدها السيد محمد وعاشت أيامًا صعبة على فراقه، لأنه كان يفهمها كثيرًا ويدعمها.



اليوم، صدمت كل متابعيها حين نشرت فيديو أثناء استحمامها بلا ثياب وكما خلقها الله، وأدارت ظهرها للكل، ونال الفيديو عددًا كبيرًا من التعليقات المسيئة لها.

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رولا تشوّه سمعتها دائمًا بسبب ما تنشره على السوشيال ميديا وصفحاتها، لكن من يعرفها عن قرب سيجدها إنسانة مثقفة جدًا وتناقش بسلاسة، لكنها اختارت الشهرة السريعة بعرض جسدها الذي أصبح مباحًا لكل خلق الله.



نحزن على ما وصلت إليه، لأننا حاورناها منذ فترة وكانت راقية ومتزنة وفاهمة بكل القوانين وبكل ما يحدث، وقالت إنها ستتحجب إن وجدت الرجل المناسب.

كل ما تفعله رولا هو البحث عن أمان وبأنها مرغوبة من الكل.