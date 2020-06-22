شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة ترتدي ملابس فاضحة وتستعرض مؤخرتها بطريقة صادمة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة السورية “دانا جبر” متابعيها بإطلالة جديدة لها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها وهي تقف بشكل جانبي مرتدية سروالاً من الجلد ضيقاً جداً مع قميص قصير باللون الأسود.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• شقيقة الفنانة هيفاء وهبي تستحم عارية كما خلقها الله ..شاهد

• صدق او لا تصدق .. رجل أعمال سعودي تزوج هذة الفتاة البحرينية باثنين مليون دولار ..شاهد الصور

• تسريب صور جديدة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة .. تمارس هذا الفعل الصادم مع شخصية مشهورة جدا ..شاهد

• مذيعة سعودية بقناة MBC تعترف باقامة علاقة كاملة مع هذا الشخص وانجابها منه .."حياتي وانا حرة فيها" ..شاهد الصور

• نجمة مسلسل باب الحارة ترتدي ملابس فاضحة وتستعرض مؤخرتها بطريقة صادمة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد الصور

• لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد

• خلعت فستانها البالغ سعره 150 الف دولار...عارضة الأزياء الكويتية "فاطمة المؤمن" تثير الجدل بصور على البحر لكن تغطية مؤخرتها كانت دون فائده..(صور).

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور»

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

• تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال .. شاهد كيف حاول خلع ملابس احدى الفنانات في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وكيف كانت ردت فعلها عندما شعرت انه يتحسس مناطقها الحساسة .."فيديو"

Advertisements

• بلاغ عاجل من الديوان الملكي بشأن صحة الملك والأطباء يتدخلون لإنقاذ قلبه.. و"محمد بن سلمان" و"تميم بن حمد" يتفقان لأول مرة على هذا الأمر بشأن الملك.. شاهد!

• مذيعة MBC السعودية لجين عمران تعترف بكل جراءة عن اقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشخص.. شاهد

• بعد رفضها الزواج من أمير سعودي .. الإعلامية رضوى الشربيني تنشر صور فاضحة بملابس خليعة كاشفة عن فخذيها وصدرها...شاهد

• ‏من جديد الجميلة "ياسمين صبري" ترهق متابعيها بصور جديده لها مع زوجها على الساحل..(شاهد الصور).

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

• تسريب صورة فاضحة للفنان تامر حسني وزوجته ..شاهد

• لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الثعبان قبل إنذارة .. ستبكي من الإجابة ..شاهد الفيديو

• لأول مرة الفنانة نوال الزغبي تنشر صور فاضحة وتكشف عن مناطق حساسة ومغرية في جسدها .. شاهد

• مؤخرتي وانا حرة فيها .. الفنانة نسرين طافش تستعرض مناطقها الحساسة بصور فاضحة وصادمة ..شاهد

• أمير سعودي عمره 19 سنة يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300 ألف دولار تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل زوجها ابوهشيمة ..(شاهد الصور)

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وأحدثت هذه الصورة موجة من الجدل بحيث أعجب بعض المتابعين بإطلالتها ورأوا أنها تبرز جمال قوامها فيما وجه إليها بعضهم الآخر انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود.

وتساءلوا أيضا عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة غير المألوفة في المجتمع الشرقي والعربي.