صنعاء: نشوب حريق هائل في منزل كان يستخدم لتخزين المشتقات النفطية

شبّ، حريق هائل، مساء الاثنين، في أحد المنازل الذي كان يُستخدم كمخزن للمشتقات النفطية، بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن حريقًا هائلًا شبّ، مساء الاثنين، في منزل "ناجي الحاكم"، والذي كان يسستخدم للمشتقات النفطية، في منطقة السنينة، شرق صنعاء.
وبحسب المصادر، فقد أدى الحريق إلى التهام عدد من البيوت المجاورة؛ بسبب الحريق والانفجارات التي أحدثتها المشتقات النفطية المخزنة داخل المنزل، والتي كان تستخدم لبيعها في السوق السوداء.
ولم تذكر المصادر بعد الخسائر المادية والبشرية التي تسبب بها الحريق حتى اللحظة.
يأتي هذا الحريق، في ظل الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية، التي تشهدها العاصمة صنعاء ومناطق الحوثيين للإسبوع الثاني على التوالي، وتوفرها بالسوق السوداء. حيث وصل سعر الدبة البترول إلى مبلغ 20 الف ريال.
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