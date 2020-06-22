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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترحب بوقف النار والعودة لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
رحب وزيرالدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية لطلب وقف النار الشامل وخفض التصعيد.
وأعرب في بيان، مساء اليوم الاثنين، عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وشدد الوزير الإماراتي على أن اتفاق الرياض يبعد شبح الحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا.
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