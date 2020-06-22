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الإمارات ترحب بوقف النار والعودة لاتفاق الرياض

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الإمارات ترحب بوقف النار والعودة لاتفاق الرياض

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الخليج 365 - متابعات

رحب وزيرالدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية لطلب وقف النار الشامل وخفض التصعيد.

وأعرب في بيان، مساء اليوم الاثنين، عن تقديره للمملكة العربية الشقيقة، على جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في اليمن.

وشدد الوزير الإماراتي على أن اتفاق الرياض يبعد شبح الحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا.

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