الحكومة تنفي مزاعم إستغلال أرامكو لنفط المثلث الأسود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم صحة ما تناقله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم ومذكرات مزورة حول وجود اتفاق بين الحكومة شركة أرامكو بخصوص ما يسمى بالمثلث الاسود الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومارب، والجوف.

Advertisements

ونقلت وكالة سبأ عن المصدر تأكيده عدم صحة هذه المعلومات .. مهيبا بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبث الأكاذيب والاشاعات.

وأشار الى ان الاتفاقيات ينظمها الدستور ويعنى بها مجلس النواب فقط.. وبالتالي فان الاخبار، المفبركة ومتابعة الاشاعة والتعاطي معها لا تعني الخبرة والمهنية وعلى الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة الاضرار بالصالح العام.

وقال "ان الوزارة ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا".