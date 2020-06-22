الحكومة ترحب بدعوة التحالف وقف كافة أعمال التصعيد بالمحافظات المحررة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

رحبت الحكومة بدعوة الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف كافة اعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، رحب الناطق الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي بتأكيد التحالف العربي رفضه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار ، واستمرار جهوده في توحيد صف الشعب اليمني، ورأب الصدع ، ودعم مسيرته لاستعادة دولته، وأمنه، واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه.

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بما ورد في بيان الاشقاء في التحالف من ضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى الشامخة وكافة المناطق التي شهدت تصعيدا ووقف اعمال التصعيد والالتزام التام بوقف اطلاق النار.

وعبر بادي عن تثمين الحكومة للجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض.