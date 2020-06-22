شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة غير مسبوقة للمصريين بعد تفتيش صيدلية طبيب مصري زعم اكتشاف علاج كورونا بعد تدافع المئات للعلاج عنده ... شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم صيدلي مصري اكتشافه علاجا لكورونا، وقام ببيعه لعدد كبير من المصابين بمرض كوفيد 19 ثم أعلن أنهم تماثلوا للشفاء.

ووفقاً لـ”اليوم السابع”، شهدت محافظة المنوفية المصرية حيث تتواجد صيدلية الدكتور حاتم جمعة، توافد عدد كبير من المصابين للحصول على المنتج.

وأكد عدد كبير من الأهالي، أن جمعة اشتهر منذ بداية عمله كصيدلي بمدينة تلا، بقيامه بعمل العديد من التركيبات والوصفات الطبية التي يعالج بها العديد من الأمراض المناعية، وأن تلك الوصفات تلقى رواجا كبيرا بين أهالي المدينة.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية، إنه يعمل على العقار لمدة قاربت عاما وثمانية أشهر حتى توصل إلى العلاج، لافتا إلى أن العقار يحتوى على 48 مادة فعالة من خلال مواد طبيعية 100% وليس بها أي مشكلات أو انعكاسات طبية، مؤكدا أنه يسعى حاليا إلى التواصل مع المسؤولين لتقنين العلاج.

وأضاف جمعة أنه على أتم الاستعداد بأن يعالج 1000 حالة من الحالات المصابة والتي تعانى من إصابة كورونا بشكل كامل وتحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، علاوة على أنها في حاجة إلى العناية المركزة، مؤكدا أنه حال عدم التأكد من فاعلية العقار فإنه على أتم الاستعداد لأي عقاب سواء بالشطب من النقابة أو أي عقوبة.

وعلى إثر هذه الضجة أطلق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، حملة على الصيدلية ووجدت اللجنة بعض المواد العشبية والعسل داخلها. وتبين أن الصيدلي يقوم بعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا، ومن ثم تجربتها على المواطنين. وقامت بتحرير محضر غش تجاري ضده بالواقعة.

وقال الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية إن الطبيب قام بحشد عدد كبير من المواطنين للاعتداء على المفتشين حال مجيئهم إلى صيدليته، موضحا أن ما فعله عبث كونه جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها في “كيس”، وقام ببيعها للمواطنين الكيس بـ”500 جنيه”، علاوة على ذلك يوجد العديد من الشكاوى في حقه، بعدها صدرت توجيهات بسرعة ضبطه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements