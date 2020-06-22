- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 154 مواطنا يمنيا عالقا في الهند إلى مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
وصلت إلى مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، رحلة جوية لطيران اليمنية على متنها 154 مواطنا يمنيا عالقا في الهند قادمة من مطار بونا، وذلك عقب إجراء فحص الـ PCR للمسافرين، وتأكد سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار القنصل العام لبلادنا في مومباي السفير يحيى غوبر، إلى أن هذه الرحلة هي الثانية من مطار بونا إلى مطار عدن .. مشيدا بتعاون السلطات الهندية في هذا الصدد.
وأكد غوبر، تواصل جهود إعادة العالقين إلى أرض الوطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وبحسب البروتوكولات المحددة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.
ولفت إلى استمرار عملية إجلاء العالقين من خلال رحلتين مقررتين بتاريخ 25 و 26 يونيو من مدينة بانجلور، وأنه حسب الخطة سيتم إجلاء العالقين من مدينة دلهي وحيدر اباد ابتداءا من تاريخ 28 يونيو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 154 مواطنا يمنيا عالقا في الهند إلى مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.