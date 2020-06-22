وصول 154 مواطنا يمنيا عالقا في الهند إلى مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

وصلت إلى مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، رحلة جوية لطيران اليمنية على متنها 154 مواطنا يمنيا عالقا في الهند قادمة من مطار بونا، وذلك عقب إجراء فحص الـ PCR للمسافرين، وتأكد سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأشار القنصل العام لبلادنا في مومباي السفير يحيى غوبر، إلى أن هذه الرحلة هي الثانية من مطار بونا إلى مطار عدن .. مشيدا بتعاون السلطات الهندية في هذا الصدد.

وأكد غوبر، تواصل جهود إعادة العالقين إلى أرض الوطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وبحسب البروتوكولات المحددة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

ولفت إلى استمرار عملية إجلاء العالقين من خلال رحلتين مقررتين بتاريخ 25 و 26 يونيو من مدينة بانجلور، وأنه حسب الخطة سيتم إجلاء العالقين من مدينة دلهي وحيدر اباد ابتداءا من تاريخ 28 يونيو القادم.