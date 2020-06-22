آل جابر : الحكومة والإنتقالي إستجابا لوقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

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قال سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي إستجابا لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كافة المحافظات .

وذكر آل جابر في تغريدة له بتويتر، "بذلت المملكة ودول التحالف منذ توقيع اتفاق الرياض جهوداً مستمرة لتحقيقه،وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدّت إلى تعطله، وخروجه عن مساره..وتتطلب هذه المرحلة إرادة سياسية وتعاونًا جادًا من طرفيه خدمة للمصلحة الوطنية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني والرفع من معاناته" .

وإضاف "استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف، فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض" .