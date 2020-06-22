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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوافل إماراتية إغاثية إلى منطقة "دكسم" في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
سقطرى - الخليج 365
أطلقت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، عددًا من القوافل الإغاثية إلى مربع بن مالك، في منطقة دكسم بمحافظة أرخبيل سقطرى.
شملت القوافل – التي استهدفت 225 أسرة في 26 قرية - موادًا غذائية متنوعة منها السكر والأرز والدقيق والزيت والشاي والتمور .
كما حرصت الفرق الميدانية التابعة لمؤسسة خليفة على توزيع ألعاب على الأطفال في المنطقة. وبدورهم، عبر الأهالي عن تقديرهم لدور مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، وجهدها المتواصل في التخفيف عن المواطنين في مختلف أنحاء سقطرى.
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