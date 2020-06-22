مليشيا الحوثي تنهب مساعدات مقدمة للنازحين في الزيدية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 نهبت مليشيات الحوثي مساعدات مقدمة للنازحين في مديرية الزيدية الواقعة تحت سيطرتها في محافظة الحديدة قدمتها مؤسسة خيرية كويتية.

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيات الحوثي نهبت خزانات بلاستيكية مقدمة للنازحين في مديرية الزيدية وعددها 72 خزانا، وقامت ببيعها لتاجر مرتبط بصفقات فساد معها بشراء المساعدات الإغاثية. Advertisements وأوضحت المصادر، أن المليشيات نهبت نهاية الأسبوع الماضي مساعدات كانت مقدمة من إحدى المجموعات التجارية المعروفة للنازحين في مديرية المنصورية. وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية فرضت على مسؤولي مركز توزيع المساعدات للنازحين تسليم مرتبات 22 من عناصرها الأمنيين في مديرية الضحى. هذا وكانت منظمات قد اتهمت مليشيات الحوثي بنهب مساعدات إغاثية وطبية من مناطق سيطرتها وقامت باستغلالها لتمويل العمليات العسكرية كما علقت منظمات أخرى أنشطتها نتيجة تعسفات مليشيات الحوثي.

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