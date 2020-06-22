شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الحوثي يتلقى ضربة موجعة جديدة في البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّهت قوات الشرعية مسنودة وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين، ضربة قاسية جديدة لميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش سحقوا مجاميع من مليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة (قانية)، وأوقعوا العديد من تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار تحت ضربات قوات الشرعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت العناصر الهاربة وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم، ومقتل من كانوا على متنها. وفي السياق استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية بذات الجبهة ودمرت عربتين BMB و3 أطقم.

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