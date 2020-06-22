شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان هام صادر عن البنك المركزي بعدن يعلن فيه عدم قدرته على تسليم مرتبات الموظفين في جميع انحاء الجمهورية ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر رسمية أن البنك أبلغ الحكومة بصعوبة صرف مرتبات الموظفين بعدن لشهر يونيو. وقالت المصادر ان البنك ابلغ الحكومة بصعوبة صرف مرتبات الموظفين لشهر يونيو 2020 بسبب احتجاز الانتقالي للحاويات ونهب ايرادات مؤسسات الدولة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكان المجلس الانتقالي قد استولى منذ أيام على إيرادات مؤسسات الدولة واحتجز عدد من حاويات الأموال في عدن .



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