شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن رسميا تدخله المباشر في اليمني ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول دبلوماسي يمني، على وجود ترحيب وتجاوب من الجانب التركي كبير بشأن إمكانية تدخله كطرف مباشر في الملف اليمني.

يأتي هذا التطور، في أعقاب جولات قام بها مسؤولون في الشرعية إلى إسطنبول منذ ديسمبر من العام الماضي، قدموا خلالها التماسا إلى الحكومة التركية بتكثيف حضورها في الملف اليمني، ودراسة إمكانية تدخلها في اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال المسؤول (طلب التحفظ على هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الاعلام)، إن هناك حاليا جهود تركية قطرية مشتركة تدفع باتجاه تشكيل محور موازٍ للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.



وبحسب للمصدر ذاته، فإن الرئيس أردوغان هاتف أمير قطر تميم بن قبل أيام، حيث ناقشا قضايا من بينها الملف اليمني وقضايا تتعلق بالمحور المضاد، الذي تقوده الامارات والسعودية.

