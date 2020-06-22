شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تنفى وجود اتفاقية مع "أرامكو" لاستغلال نفط "المثلث الأسود" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٢٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (الخليج 365_خاص)

نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم صحة ما تناقله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات مزورة زعمت ان هناك اتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط وبين شركة أرامكو بخصوص ما يسمى بالمثلث الاسود الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومارب، والحوف.وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمينة سبأ.

وأكد المصدر ، عدم صحة المعلومات، مهيبا بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبث الأكاذيب والاشاعات.

وأشار الى ان الاتفاقيات ينظمها الدستور ويعنى بها مجلس النواب فقط.. وبالتالي فان الاخبار، المفبركة ومتابعة الاشاعة والتعاطي معها لا تعني الخبرة والمهنية وعلى الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة الاضرار بالصالح العام.

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وقال "ان الوزارة ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا".

ومن جهة أخرى يبدأ اليمن إعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية بحضرموت، بتكلفة 509 ألاف دولار، بتمويل من الاتحاد الاوروبي عبر منظمة اليونسكو والصندوق الاجتماعي للتنمية، وإشراف فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

و أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اهمية المشروع الذي يهدف الى الحفاظ على مدينة شبام كواحدة من مدن التراث العالمي اليونسكو.

ويتضمن المشروع " إعادة تأهيل 40 من المنازل المتضررة والتدخل العاجل للبنية التحتيةـ وترميم الاجزاء المتضررة من سور المدينة، وازالة جزء من اشجار السيسبان حول المدينة".

واوضح مدير فرع الهيئة حسن عيديد، أن المشاريع ستنفذ عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبآلية النقد مقابل العمل، بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحسين الوضع المعيشي.