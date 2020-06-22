شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : اول ظهور لمحافظ سقطرى بعد خروجه من الجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس أمس الأحد إلى محافظة المهرة بعد يومين من سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي على مقر السلطة المحلية وكافة المرافق الحكومية والعسكرية والأمنية في المحافظة.

وقال المصدر ان المحافظ رمزي محروس، وصل الساعة الثامنة والنصف من صباح امس الاحد الى محافظة المهرة عبر قارب .

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وتابع قائلا حيث مكث في أحد فنادق المهرة لمدة ساعتين، قبل ان يغادر برا إلى منفذ صرفيت بالمهرة.

ولفت المصدر قائلا ظل محروس في المنفذ لمدة نصف ساعة، قبل ان يدخل الحدود العمانية.

واكد المصدر ان محروس وبرفقة 15من المسؤولين والقيادات في الارخبيل دخلو سلطنة عمان .

وبحسب المصدر ان المحافظ رمزي محروس سوف يستقر في سلطنة عمان، مع ان الرئاسة طلبت منه البقاء في المهرة لكنه رفض بحسب زعم المصدر .

وافادت مصادر محلية أن بقية القيادات العسكرية التابعة للحكومة ومدير الأمن مازالوا في المحافظة وربما انتقلوا من مدينة حديبو إلى القرى والمناطق البعيدة عن مركز المحافظة، منهم قائد اللواء الثالث دفاع ساحلي وقائد الشرطة العسكرية ومدير عام شرطة سقطرى.

ونفى المصدر ماتم تناقله في بعض وسائل الإعلام من ترحيل العمال من أبناء المحافظات الشمالية من الجزيرة، موضحًا أن من غادر الجزيرة باختياره هم أفراد من منتسبي اللواء الأول مشاه بحري ينتمون إلى المحافظات الشمالية، تم إعطاؤهم مبالغ مالية وقطع سلاح وتجهيز وسائل نقل بحرية لمغادرتهم الجزيرة إلى محافظاتهم.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي في الجزيرة سيطر وبعد مواجهات مع القوات الحكومية على كافة مناطق الجزيرة، ودعا الموظفين في المكاتب التنفيذية إلى العودة إلى اعمالهم.