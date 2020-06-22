شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزار هيثم: المجلس الانتقالي يرحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار فى أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المهندس "نزار هيثم" المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، عن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، وكذا وقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب، مؤكدا على موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه، ومثمنا دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم السلام والاستقرار في الجنوب واليمن.



وأشار"هيثم" في بيان له، إلي دعوة المجلس الانتقالي أبناء الجنوب الي ضبط النفس والتروي، قائلاً: "شعبنا الجنوبي العظيم الى التروي وضبط النفس، مؤكداً على موقفه الوطني الثابت تجاه الأهداف الوطنية وتطلعات شعب الجنوب المشروعة".

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