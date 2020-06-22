قصف حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بشكل هستيري.

Advertisements

وأفادت مصادر محلية في الدريهمي، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاوزر وقذائف الهاون الثقيل عيار 120 على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالمديرية.

وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي كان بشكل هستيري مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين وتعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.

وتشهد القرى السكنية ومزارع المواطنين عمليات استهداف وقصف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.