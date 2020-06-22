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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بشكل هستيري.
وأفادت مصادر محلية في الدريهمي، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاوزر وقذائف الهاون الثقيل عيار 120 على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالمديرية.
وأضافت المصادر، أن القصف الحوثي كان بشكل هستيري مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين وتعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.
وتشهد القرى السكنية ومزارع المواطنين عمليات استهداف وقصف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.
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