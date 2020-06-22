تعز تتسلم كمية إسعافية من المحاليل الخاصة بالكشف عن COVID 19 لعدد 750 عينة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

وصلت الى تعز كمية اسعافية من المحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا COVID 19 عقب العديد من المناشدات والاستغاثات التي اطلقتها لجنة الطوارئ بتعز في اليومين الفائتين.

Advertisements

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بتعز الدكتور احمد منصور ، رغم وصول الكمية الاسعافية من محاليل الفحص يومنا هذا ، الا انه يظل احتياج تعز اكثر بكثير مما تتسلمه تعز.

وقال الدكتور منصور ان عدد العينات المخزنة للفحص 130 عينة بينما بلغت اجمالي البلاغات خلال الايام الخمس الماضية عدد 354 بلاغ واتصال.

وأضاف الدكتور منصور ان لجنة الطوارئ في المحافظة تواجهها الان مشكلة اخرى وهي المسحات الخاصة باخذ العينة ، حيث وصل اليوم 100 مسحة فقط ولن نستطيع مواجهة العدد الكبير من البلاغات لسحب العينات , مما يعني معه ان هذه ال 100 مسحة قد تكفي ليوم ونصف فقط ، وستظل تعز عاجزة عن تشخيص ومتابعة وباء كورونا من جديد.

وناشد الدكتور احمد منصور منظمة الصحة العالمية بسرعة رفد تعز بمحاليل ومسحات فحص كورونا نتيجة لتزايد اعداد الاصابات في تعز التي تتضاعف يوماً تلو الآخر.