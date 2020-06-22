شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مشايخ وقبائل "مذحج" يعلنون حالة الاستنفار ويدعون كافة القبائل اليمنية للنكف القبلي والزحف لتحرير هذا المحافظة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مشايخ وحكماء وأعيان ” قبيلة مذحج ” كافة القبائل اليمنية قاطبة للنكف القبلي والتوجه نحو تحرير جزيرة سقطرى، بعد ان تبين للجميع المخططات الخبيثة التي تنفذها الامارات والسعودية في اليمن منذ 6 أعوام .

وقال مشايخ وحكماء قبيلة “مذحج ” في بيان صدر عنهم صباح اليوم الاثنين ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها جزيرة سقطرى وما سبقها من ممارسات مشابهة في عدد من المناطق اليمنية، تهدد بشكل مباشر وصريح وحدة الأمة اليمنية التي تتعرض لمخاطر التفتيت والتدمير والمؤامرات حاضرا ومستقبلا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واعتبرت” قبائل مذحج ” أعرق القبائل اليمنية ، كلا من السعودية والإمارات، كيانا محتلا يجب مواجهته بالقوة، مشيرة إلى أن اليمنيين استنفدوا كل خياراتهم السلمية في التعامل ما وصفه البيان بـ”قوى الاحتلال”، وأن جميع المحاولات وصلت إلى “طريق مسدود”. مبينا أن مواجهة الحوثيين لم تعد أولوية لدى اليمنيين .

وأعلنت ” قبيلة مذحج “عن رفضها وكل القبائل اليمنية شمالاً وجنوباً شرقاً غرباً رفضاً قاطعاً لكل المحاولات الرامية لتدمير وتمزيق اليمن، ومؤكدة بأنها وكل قبائل اليمن لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التوجه الاستعماري المشين .

وحذر مشايخ وقبائل ” مذحج ” من تعقيدات الوضع الكارثي في اليمن الغارق في الحرب والاقتتال والتدمير منذ نحو ٦ أعوام.

مشايخ وقبائل “مذحج” يعلنون حالة الاستنفار



وأكد مشايخ ووجهاء “مذحج “أن القبائل اليمنية على مر التاريخ هي أساس وعماد البنية الاجتماعية لمهد الحضارات ومنبع التاريخ في اليمن قديما وحديثا. وكانت القبيلة اليمنية منذ القدم هي السد المنيع امام كل اعتداء يستهدف اليمن أرضا وإنسانا أو المساس بسيادته أو نسيجه الاجتماعي ودفنت في قاع بحارها احلام كل طامع وغازي، والتاريخ مليئ بالعبر وقصص اليمنيين الذين يؤكدون على مر الزمن انهم (أولوا قوة وأولوا بأس شديد).

ودعت قبائل” مذحج ” كافة قبائل اليمن الى تعزيز مواقفهم الوطنية وتوحيد كلمتهم والقيام بواجباتهم التي تمليها عليهم المسؤولية التاريخية، وإعلاء المصلحة الوطنية على ما دونها من تباينات، وتوحيد موقفها تجاه ما يجري في اليمن، خاصة في ظل الصمت المدان والمستنكر للاطراف والقوى السياسية اليمنية وغياب المواقف الخارجية إزاء ما يحصل في اليمن وتحول الشرعية اليمنية الى ادوات لتمرير المخططات الخارجية.

كما دعت كافة الأطراف المتصارعة داخلية وخارجية الى احترام دستور الجمهورية اليمنية وتشريعاته النافذة، والحفاظ على سلامة الشعب وضمان أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن ، مشددة على ضرورة التواصل المستمر بين كافة القبائل اليمنية للحفاظ على امن واستقرار اليمن وافشال كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

واستنكر مشايخ ووجهاء قبيلة ” مذحج ” الصمت المحلي والدولي المخزي ازاء ما يحدث في اليمن وحذر من تداعيات استمرار تدمير وتفتيت اليمن والتي لن تقف عند حدود اليمن بل ستتعدى ذلك .

صادر عن مشايخ وقبائل ” مذحج ”

الاثنين 22 يونيو 2020م .