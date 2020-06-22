شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : السعوديه تعلن عن بشرى ساره لليمنين تم الاتفاق عليها قبل قليل وهذا م سيحدث من صباح الغد"تفاصيل هامه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السفير السعودي محمد آل جابر قبل قليل استجابة المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية لوقف اطلاق النار شامل في أبين . وقال آل جابر على صحته بتويتر : استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتابع في تغريده آخرى رصدها الأمناء نت: بذلت المملكة ودول التحالف منذ توقيع اتفاق الرياض جهوداً مستمرة لتحقيقه،وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدّت إلى تعطله، وخروجه عن مساره.. واستطرد بقوله : وتتطلب هذه المرحلة إرادة سياسية وتعاونًا جادًا من طرفيه خدمة للمصلحة الوطنية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني والرفع من معاناته.

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