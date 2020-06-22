عــــاجل : بيان هام من اللجنة الاقتصادية العليا إلى جميع المواطنين ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - يتعلق بتوفير المشتقات النفطية والسوق السوداء.. بيان هام من اللجنة الاقتصادية العليا إلى جميع المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي - تفاصيل



كشفت اللجنة الاقتصادية العليا، فجر اليوم الاثنين، عن منع مليشيا الحوثي عشرات القاطرات التي تحمل مشتقات نفطية من دخول مناطق سيطرتها.





وقالت اللجنة إن الحكومة بذلت جهودها لتسهيل نقل الوقود من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين للتخفيف من معاناة المواطنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت في بيان لها أن الحوثيين يصرون على منع ما يزيد عن ١٥٠ مقطورة وقود من الدخول إلى مناطق الخضوع و يرهبون العاملين عليها في إصرار للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين و تعزيز السوق السوداء.

