مقتل 23 عنصراً حوثياً بنيران القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 23 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران القوات الحكومية في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

Advertisements

وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في إحدى شعاب جبهة صلب وأطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق ومواقع أخرى في مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، ومنها تدمير 3 آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.