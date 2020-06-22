اخبار الخليج / اخبار اليمن

عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اليابلي في الخوخة جنوب الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اليابلي في الخوخة جنوب الحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اليابلي في الخوخة جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

ضمن مساعيها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة النازحين، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم اليابلي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. 

Advertisements

واستقبلت العيادة الطبية عشرات النازحين من الأطفال والنساء والرجال المرضى بامرض القلب والسكر والحميات والأمراض المعوية وأمراض الجلد. 

وقام طاقم العيادة الطبية بمعاينة المرضى وتقييم حالاتهم وتقديم الخدمات الصحية وصرف الأدوية المجانية اللازمة.

 وأكد طاقم العيادة على استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى جميع النازحين بالمخيمات في مختلف مناطق الساحل الغربي. 

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت الأسبوع الماضي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم العليلي بمديرية الخوخة، في إطار جهودها الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة.   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اليابلي في الخوخة جنوب الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا